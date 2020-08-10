«Я не могу это не отменить». Запись переговоров судей перед пенальти в ворота «Спартака»

В эфире телеканала «Матч» была продемонстрирована аудиозапись переговоров главного арбитра матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Василия Казарцева с судьёй VAR Алексеем Еськовым и его ассистентом перед вторым пенальти в ворота хозяев.



AVAR: «Ух ты! Щитками отбил вратарь».

Еськов: «Ноги внизу, о них он ударил».

AVAR: «Что он сделал? Угловой или что? Что он сделал?!»

Казарцев: «Удар по воротам, Жиго сбивает».

AVAR: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».

Казарцев — игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»

Еськов: «Я не могу это не отменить».

Казарцев — игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»

*глубокий вздох в VAR-центре*

Казарцев: «Он бьёт в мяч, Жиго сбивает. Проверим!»

Оператор повторов: «Тебя этот ракурс устраивает?»

Еськов: «Получается, да, (Еськов использует ненормативную лексику. — Прим. «Чемпионата») делать».

AVAR: «Если ты принял решение…»

Оператор повторов: «Вот ещё створ ворот… В спину…»

AVAR: «С другого ракурса посмотри».

Еськов: «Дай из-за ворот… Да я вижу уже, сразу мне ёкнуло!»

Казарцев — игроку на поле: «Да отойди назад!»

Резервный судья: «Вася!»

Казарцев: «Пока проверяем».

Резервный: «Дальше времени не будет!»

AVAR: «Судья пока процедуру проводит».

Казарцев — резервному про добавленное время: «Сколько, Гарик?»

Резервный: «Пять минут было».

AVAR: «Вот, смотри отсюда».

Еськов: «Ну он подбил ногу…Василий!»

Казарцев: «Я!»

Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру».

Казарцев: «Спасибо, давай!»

Еськов: «Проверка завершена».

Калошин: по мнению судьи, Жиго ударил игрока «Сочи» ногой. Никакой тенденции нет и близко