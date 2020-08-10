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«Я не могу это не отменить». Запись переговоров судей перед пенальти в ворота «Спартака»

«Я не могу это не отменить». Запись переговоров судей перед пенальти в ворота «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

В эфире телеканала «Матч» была продемонстрирована аудиозапись переговоров главного арбитра матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Василия Казарцева с судьёй VAR Алексеем Еськовым и его ассистентом перед вторым пенальти в ворота хозяев.

AVAR: «Ух ты! Щитками отбил вратарь».
Еськов: «Ноги внизу, о них он ударил».
AVAR: «Что он сделал? Угловой или что? Что он сделал?!»
Казарцев: «Удар по воротам, Жиго сбивает».
AVAR: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».
Казарцев — игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»
Еськов: «Я не могу это не отменить».
Казарцев — игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»
*глубокий вздох в VAR-центре*
Казарцев: «Он бьёт в мяч, Жиго сбивает. Проверим!»
Оператор повторов: «Тебя этот ракурс устраивает?»
Еськов: «Получается, да, (Еськов использует ненормативную лексику. — Прим. «Чемпионата») делать».
AVAR: «Если ты принял решение…»
Оператор повторов: «Вот ещё створ ворот… В спину…»
AVAR: «С другого ракурса посмотри».
Еськов: «Дай из-за ворот… Да я вижу уже, сразу мне ёкнуло!»
Казарцев — игроку на поле: «Да отойди назад!»
Резервный судья: «Вася!»
Казарцев: «Пока проверяем».
Резервный: «Дальше времени не будет!»
AVAR: «Судья пока процедуру проводит».
Казарцев — резервному про добавленное время: «Сколько, Гарик?»
Резервный: «Пять минут было».
AVAR: «Вот, смотри отсюда».
Еськов: «Ну он подбил ногу…Василий!»
Казарцев: «Я!»
Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру».
Казарцев: «Спасибо, давай!»
Еськов: «Проверка завершена».

Калошин: по мнению судьи, Жиго ударил игрока «Сочи» ногой. Никакой тенденции нет и близко
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