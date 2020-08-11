Маттеус: Месси предстоит сыграть против лучшего игрока в мире

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился ожиданиями от предстоящего матча мюнхенцев с «Барселоной».

«Месси предстоит сыграть со своим преемником в качестве лучшего игрока в мире – Робертом Левандовски. Он лучший игрок, а не только лучший нападающий. Сегодняшняя «Барселона» уже не такая, как раньше. Конечно, у них есть Месси. Это гениальный игрок. Но его одного будет недостаточно в матче с «Баварией». Меня «Барселона» не пугает», — приводит слова Маттеуса AS.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной». Встреча состоится 14 августа. Матч пройдёт в португальском городе Лиссабон на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск. Ранее «Бавария» и «Барселона» выигрывали Лигу чемпионов по пять раз. Чаще победителями турнира становились «Реал» (13), «Милан» (7), а также «Ливерпуль» (6).