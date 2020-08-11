«Что не убьёт – сделает сильнее». Избитый Широковым арбитр рассказал о своём самочувствии

Арбитр Николай Данченко, пострадавший в ходе драки с экс-футболистом сборной России Романом Широковым в матче любительских команд «Ничего обычного» и «Матч-ТВ», в «инстаграм-сториз» рассказал о последствиях произошедшего.

«Всем доброго времени суток! Время 4:00 (мск), и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, после этого минут 15-20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что вроде со мной всё нормально. Как говорится, что не убьёт тебя — сделает сильнее. Поэтому продолжаем идти дальше и продолжаем работать.

Это тяжёлый момент для меня и моих близких. Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и удачи!» — сказал Николай.

Публикация доступна в «инстаграм-сториз» Николая Данченко.