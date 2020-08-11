«Локомотив» заплатит за Франсуа Камано € 5,5 млн
Полузащитник «Бордо» Франсуа Камано продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге, где будет выступать за «Локомотив».
Как сообщает RMC Sport, трансфер 24-летнего гвинейского футболиста обойдётся «железнодорожникам» в € 5,5 млн. С московским клубом Франсуа подпишет контракт, рассчитанный на четыре года. Сторонам осталось согласовать мелкие детали сделки.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за Камано примерно € 7 млн, а трансферный комитет клуба одобрил сделку.
Камано выступает за «Бордо» с лета 2016 года. Ранее гвинеец защищал цвета «Бастии». Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне Франсуа принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и 1 встрече Кубка французской лиги. В активе игрока 1 гол.
«Бетис» пытается перехватить Франсуа Камано у «Локомотива»
- 11 августа 2020
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