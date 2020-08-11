«Ротор» — «Зенит»: составы команд на матч чемпионата России

«Ротор» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 11 августа, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Султонов, Макаров, Муллин.



Запасные: Репин, Николаев, Манучарян, Жигулёв, Серченков, Микелтадзе.



«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.



Запасные: Васютин, Рыбиков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Ригони.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Помогать ему будут ассистенты Николай Ерёмин и Илья Елеференко (все – Москва). Резервный рефери – Евгений Кукуляк (Калуга).

«Ротор» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 1-го тура чемпионата России в Волгограде