Речь Леонида Слуцкого про судей вновь переделали под рэп

В Сети набирает популярность новый ролик с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
После матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2) специалист выступил с критикой судей, обслуживавших матч, и обратил внимание на проблемы в работе арбитров VAR в чемпионате России.
Пользователи интернета переделали речь Слуцкого под рэп-композицию, наложив её на музыку из песни группы «Кровосток».
Ролик можно посмотреть «инстаграме» «Рубина». Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу.
Ранее Слуцкий уже становился героем подобного видео. В апреле 2019 года он, работая главным тренером «Витесса», раскритиковал судью Сердара Гёзюбююка, который обслуживал матч между его командой и ПСВ (3:3) в 29-м туре чемпионата Нидерландов. Тогда пламенную речь российского специалиста также наложили на бит.
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