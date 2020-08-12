Комиссия РФС поддержала решение Казарцева назначить первый пенальти в ворота «Спартака»

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале опубликовал заключение экспертно-судейской комиссии по эпизоду с первым пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).



«Признать, что судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака». Вмешательство VAR в эпизод на 14-й минуте не требовалось, поскольку нельзя утверждать, что судья допустил очевидную ошибку», — говорится в сообщении.



Напомним, после матча «Спартака» с «Сочи» владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата России. Сегодня он сообщил, что решил этого не делать. Также ветераны клуба призвали к пожизненному отстранению арбитров, работавших на встрече, а «Спартак» их поддержал.

Комиссия РФС признала ошибку Казарцева и Еськова во втором пенальти в ворота «Спартака»