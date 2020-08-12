«Фанат не преступник!» «Спартак» поддержал заводящего, которому запретили посещать матчи

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» поддержал заводящего фанатского сектора Михаила Дивинского, отстранённого от посещения матчей.
«Красно-белые, одному из нас, заводящему Трибуны Б Михаилу Дивинскому на год запретили посещать стадионы. Адвокат Миши сейчас готовит апелляцию. Футбольный клуб «Спартак» поддерживает Михаила и напоминает, что фанат не преступник! Надеемся, что запрет будет снят», — говорится в сообщении клуба.
О наказании Дивинского стало известно в начале августа. Суд признал его виновным в нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. За нецензурные выражения во время матча его оштрафовали на 3 тыс. руб. и отстранили от посещения стадиона на один год.
При этом Дивинский стал вторым заводящим «Спартака» за последний год, которому запретили приходить на стадион. Ранее Валерия Бевза задержали и обвинили в организации оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Впоследствии его оштрафовали на 500 тыс. рублей и отстранили от посещения матчей на полтора года.
- 12 августа 2020
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