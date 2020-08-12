Александр Максименко: у меня нет навязчивой идеи уехать. Сейчас выступаю за любимый клуб

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о возможном выступлении за границей.
«Не обязательно в АПЛ, скорее, в лиге из первой пятёрки. Если будет предложение, возможно, да, попробую. Но у меня нет навязчивой идеи уехать. Сейчас выступаю за любимый клуб и буду счастлив играть за него ещё долго.
Был период, когда усиленно учил английский язык, хотя он мне сложно даётся. Хочу пойти на второй круг и возобновить занятия. Приятно, что легионеры в «Спартаке» учат русский, но лучше других по-русски у нас сейчас говорит главный тренер», — приводит слова Максименко GQ Russia.
Максименко выступает за основную команду московского «Спартака» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 22-летний голкипер принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги.
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