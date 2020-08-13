Фаусто Вера: было бы здорово играть с Гайчем за одну команду

Полузащитник «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера прокомментировал возможный переход в ЦСКА.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что московский ЦСКА достиг соглашения с «Архентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника.

«В случае хорошего предложения, которое будет выгодно клубу и лично мне, оно будет проанализировано, и мы вместе примем решение. ЦСКА — это большой российский клуб, он всегда играет в еврокубках и борется за победу в российском чемпионате. Это хороший вариант, который мы имеем в виду. Мы выслушаем все поступающие предложения и постараемся принять лучшее решение для моей спортивной карьеры.

Адольфо Гайч? Я знаю его долгое время, мы пережили много моментов в национальной сборной. Мы разговаривали с Адольфо по Zoom, и он выглядел счастливым. Было бы здорово играть с ним за одну команду", — сказал игрок в интервью TyC Sports.