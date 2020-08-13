Фернандеш: Сёмин — отличный специалист. Чушь, что у нас был конфликт

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш поделился мнением по поводу бывшего президента московского клуба Ольги Смородской, а также рассказал о своих взаимоотношениях с Юрием Сёминым.
«Помню, когда начались разговоры о продлении контракта с «Локо», Смородская часто что-то говорила в прессе. В то время я и правда хотел ответить, а потом подумал – зачем? Она просто привлекает внимание. После её ухода из клуба команда сделала гигантский рывок и выиграла не один титул. Без неё стало лучше, это очевидно. Не вижу смысла что-то отвечать Смородской.
Сёмин? Отличный специалист, которого невозможно не уважать. Помню, было мнение, что у нас с ним конфликт. Всё чушь. Я всегда уважал Сёмина. Его методы работы всегда давали результат», — приводит слова игрока «Все про спорт».
- 13 августа 2020
-
14:01
-
13:43
-
13:33
-
13:10
-
12:55
-
12:51
-
12:23
-
12:19
-
12:10
-
12:00
-
11:48
-
11:39
-
11:34
-
11:09
-
11:07
-
10:54
-
10:48
-
10:46
-
10:32
-
10:11
-
09:55
-
09:53
-
09:38
-
09:33
-
09:21
-
07:49
-
06:43
-
05:04
-
04:54
-
00:57
-
00:53
-
00:36
-
00:33
-
00:08
- 12 августа 2020
-
23:57