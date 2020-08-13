Фернандеш: Сёмин — отличный специалист. Чушь, что у нас был конфликт

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш поделился мнением по поводу бывшего президента московского клуба Ольги Смородской, а также рассказал о своих взаимоотношениях с Юрием Сёминым.

«Помню, когда начались разговоры о продлении контракта с «Локо», Смородская часто что-то говорила в прессе. В то время я и правда хотел ответить, а потом подумал – зачем? Она просто привлекает внимание. После её ухода из клуба команда сделала гигантский рывок и выиграла не один титул. Без неё стало лучше, это очевидно. Не вижу смысла что-то отвечать Смородской.



Сёмин? Отличный специалист, которого невозможно не уважать. Помню, было мнение, что у нас с ним конфликт. Всё чушь. Я всегда уважал Сёмина. Его методы работы всегда давали результат», — приводит слова игрока «Все про спорт».