Кокорин пропустит два ближайших матча «Спартака» в РПЛ. Тедеско не знает, когда он сыграет

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о восстановлении нападающего Александра Кокорина в преддверии матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который состоится в Москве завтра, 14 августа.
«Кокорин не сыграет завтра и с «Уфой». Когда он будет готов? У него проблемы с мышцами, сейчас мы отслеживаем динамику улучшения день за днём. Трудно сказать, когда он вернётся в строй. Может, завтра, может, к «Уфе». Мы в контакте с медиками, надеемся на выздоровление.
Что я чувствую из-за того, что он и Урунов не могут сыграть? Весёлого в этом мало. Они не могут играть по разным причинам – мышечная травма у Кокорина и вирус у Урунова. Сейчас Урунов работает с командой, работает дополнительно, но ему нужно время, чтобы набрать необходимую форму. Но динамика положительная. Проблемные позиции? Мы строим новую молодую команду, у нас есть игроки, готовые играть в центре полузащиты и на краях защиты и полузащиты, вы видели, что Зобнин мог там сыграть. Пока обходимся собственными силами», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 13 августа 2020
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