«Лейпциг» опубликовал видео из раздевалки после выхода в полуфинал ЛЧ

Пресс-служба немецкого «РБ Лейпциг» в «Твиттере» опубликовала видео празднования команды в раздевалке португальского стадиона «Жозе Алваладе» по случаю выхода клуба в полуфинал Лиги чемпионов.

К опубликованному видео добавлена подпись: «Настроение» и два смайлика в виде танцующего человека.

Видео доступно в «твиттере» «РБ Лейпциг».

Напомним, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 обыграл испанский «Атлетико» и завоевал путёвку в полуфинал. Счёт был открыт в начале второго тайма — на 50-й минуте встречи автором забитого мяча стал Даниэль Ольмо, ему ассистировал Марсель Забитцер. Испанцы отыгрались в середине тайма благодаря голу Жоау Фелиша с пенальти. Победу «быкам» принёс Тайлер Адамс с передачи Анхелиньо на 88-й минуте встречи.



В полуфинале «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч состоится 18 августа.