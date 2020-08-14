«Обещанные три билборда». Шмурнов выступил с заявлением по матчу «Спартак» — «Сочи»

Комментатор Александр Шмурнов выступил с заявлением в своём «твиттере». Напомним, он был отстранён от эфира после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Сочи» (2:2).



«Итак, обещанные три билборда. Первый. В то воскресенье после матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, всё было в порядке. С формулировками – не всё. Если кто-то этими формулировками обижен – простите.



Второй билборд. Реакции на матч «Спартак» – «Сочи» были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе среди нового руководства «Матч ТВ», больше, чем я думал. Мы идём дальше, работаем.



И третий билборд. Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе! Подробности – после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня ещё увидимся на футболе.



P.S. Коллеги по «Матч ТВ» – достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем без исключения респект и благодарность. Особый поклон тем, кто поддерживал меня не из корпоративных или дружеских соображений, а просто по-человечески! Это неописуемо!» — написал Шмурнов.

«Спартак» — Шмурнову: ждём вас на «Открытие Арене»!