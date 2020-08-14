Виллиан объяснил решение перейти в «Арсенал»

Новичок «Арсенала» нападающий Виллиан прокомментировал свой переход в клуб из «Челси» на правах свободного агента.



«Я решил перейти в «Арсенал», потому что это один из самых больших клубов в мире. У них новый проект с Микелем Артетой. Думаю, этот клуб заслуживает вновь сиять. Я хочу быть частью этого проекта, находиться в арсенальской семье – потрясающе. Я очень рад.



Я пришёл, чтобы попытаться завоевать трофеи. Клуб этого заслуживает, и нам нужно выкладываться на сто процентов в каждом матче», — приводит слова Виллиана Sky Sports.



Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.

«Арсенал» объявил о переходе Виллиана