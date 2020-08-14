Джордан Хендерсон признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне-2019/2020

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон удостоился премии лучшему игроку команды по итогам минувшего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
В голосовании, в котором приняли участие болельщики и бывшие футболисты мерсисайдцев, капитан красных опередил нападающего Садио Мане. Третье место занял защитник Трент Александер-Арнольд.
Ранее Хендерсон был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020 по версии ассоциации футбольных журналистов. Также 30-летний хавбек вошёл в число номинантов на приз лучшему игроку чемпионата по версии лиги.
«Ливерпуль» в минувшем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым с 1990 года. Хендерсон принял участие в 30 матчах первенства, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
- 14 августа 2020
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