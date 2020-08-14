Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джордан Хендерсон признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне-2019/2020

Джордан Хендерсон признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне-2019/2020
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон удостоился премии лучшему игроку команды по итогам минувшего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В голосовании, в котором приняли участие болельщики и бывшие футболисты мерсисайдцев, капитан красных опередил нападающего Садио Мане. Третье место занял защитник Трент Александер-Арнольд.

Ранее Хендерсон был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020 по версии ассоциации футбольных журналистов. Также 30-летний хавбек вошёл в число номинантов на приз лучшему игроку чемпионата по версии лиги.

«Ливерпуль» в минувшем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым с 1990 года. Хендерсон принял участие в 30 матчах первенства, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Трент Александер-Арнольд признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2019/2020
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020