Джордан Хендерсон признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне-2019/2020

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон удостоился премии лучшему игроку команды по итогам минувшего сезона, сообщает пресс-служба клуба.



В голосовании, в котором приняли участие болельщики и бывшие футболисты мерсисайдцев, капитан красных опередил нападающего Садио Мане. Третье место занял защитник Трент Александер-Арнольд.



Ранее Хендерсон был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020 по версии ассоциации футбольных журналистов. Также 30-летний хавбек вошёл в число номинантов на приз лучшему игроку чемпионата по версии лиги.



«Ливерпуль» в минувшем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым с 1990 года. Хендерсон принял участие в 30 матчах первенства, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Трент Александер-Арнольд признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2019/2020