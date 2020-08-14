«Арсенал» — «Уфа»: составы команд на матч чемпионата России

«Арсенал» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, Кангва К., Громыко, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, Кангва Э., Костадинов, Ковалёв, Аджоев, Минаев.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Голубев, Фольмер, Карп, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Безденежных, Емельянов, Белоусов, Агаларов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко и Андрей Болотенков. Резервный рефери – Максим Матюнин (все – Москва).
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