Джикия забил гол «Ахмату», однако помощник арбитра зафиксировал офсайд

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия забил гол в ворота грозненского «Ахмата», однако помощник главного арбитра зафиксировал положение вне игры.

Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Ему помогают ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).



В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).



В минувшем сезоне «Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (31) финишировал на 13-м месте.