Хинкель: VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель, который исполнял обязанности Доменико Тедеско в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0), высказался о работе VAR.

«VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации. Ты не можешь быть до конца уверен, что гол засчитан. Ты всегда дожидаешься проверки, чтобы продолжить праздновать. Странная ситуация», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил мяч на 17-й минуте матча, однако главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра видеоповтора не засчитал гол из-за игры рукой. После этого гол защитника Георгия Джикии не был засчитан из-за офсайда. Ларссон открыл счёт на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе, после скидки Александра Соболева головой во вратарскую, переправил мяч в ворота, забив второй мяч.