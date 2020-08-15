Гвардиола — о «Лионе»: топ-команда. В таких матчах на первое место выходит психология
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с французским «Лионом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Напомним, матч «Манчестер Сити» – «Лион» состоится сегодня, 15 августа. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
«Довольно хорошо знаем „Лион“. Прекрасно организованная команда, компактная, агрессивно пасует вперед, быстрая. Хорошая группа атаки, классные крайние защитники, хорошие исполнители стандартов. Топ-команда. Надо проявить психологическую стойкость, помнить, что матч заканчивается только с финальным свистком, и постараться выполнить свой план. В таких матчах на первое место выходят психология, характер и дух. Думаю, игроки готовы», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
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