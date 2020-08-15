«Ростов» — Поветкину: ваш стиль очень близок к стилю нашей банды Карпина

Пресс-служба «Ростова» пригласила боксёра Александра Поветкина на матч команды.

Поветкин ранее опубликовал фото в спортивном костюме как у героев криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

«Александр! Ваш стиль очень близок к стилю нашей банды Валерия Карпина. Желаем вам удачи в предстоящем бою и хотим вас пригласить после него в Ростов-на-Дону на любой из наших матчей! Встретим как надо!», — говорится в сообщении «Ростова», опубликованном в «Инстаграме».

«Ростов» представил игровую форму на сезон-2020/2021, показав пародию на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи. В съёмках приняли участие главный тренер команды Валерий Карпин, а также футболисты Павел Мамаев, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков и Матиас Норманн.