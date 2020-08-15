Марко Николич: последние 5-10 минут нервничали, но заслужили победу над «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (1:0).

«Были моменты забить раньше. Доволен. Последние 5-10 минут нервничали, но заслужили победу. 6 очков. Уже через три дня новый матч. Думаю, в составе появятся новые игроки.

Сегодня были моменты, чтобы закончить матч раньше. Корректировали чуть-чуть позиции в перерыве. Создали компактность, чтобы не было зон для соперников. Если дать им возможность играть на контратаках, то соперник очень опасен. Им нельзя было давать зоны за спиной", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Локомотив» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Единственный гол на 43-й минуте матча забил полузащитник хозяев Алексей Миранчук.