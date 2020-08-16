«Зенит» отреагировал на выход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов фотографией Орлова

Пресс-служба петербургского «Зенита» после победы «Лиона» над «Манчестер Сити» в «Твиттере» опубликовала фотографию комментатора Геннадия Орлова.

«Настроение #ПрямоСейчас», — говорится в подписи к снимку.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Зенит» финишировал на четвёртом месте и вылетел из еврокубков. Из группы вышли «Лион» и «РБ Лейцпиг». Обе команды пробились в полуфинал турнира.

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Лиону». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счётом 3:1. В полуфинале Лиги чемпионов «Лион» встретится с мюнхенской «Баварией», которая в 1/4 финала разгромила «Барселону» (8:2).