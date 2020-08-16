Матюиди: решил уйти из «Ювентуса» до прихода Пирло. С Сарри не было никаких проблем

Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди прокомментировал решение уйти из «Ювентуса».
«В январе „Интер Майами“ связывался со мной, но меня убедили остаться в „Ювентусе“. В июле американский клуб снова предложил контракт, на этот раз я согласился.
Не разговаривал с Пирло. Всё произошло ещё до смены тренера. С Сарри не было никаких проблем», — цитирует Матюиди Goal Italia.
Хавбек перешёл в «Ювентус» из «Пари Сен-Жермен» в августе 2017 года. Трансфер французского футболиста обошёлся туринцам в € 20 млн. В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 46 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. В составе туринского «Ювентуса» Матюиди — чемпион Италии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2017/2018) и Суперкубка (2018) страны.
33-летний французский футболист будет выступать за «Интер Майами» под 8-м номером.
- 16 августа 2020
-
12:13
-
12:04
-
12:04
-
11:53
-
11:45
-
11:24
-
11:21
-
11:17
-
11:01
-
11:00
-
10:48
-
10:44
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:08
-
09:54
-
09:50
-
09:39
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
07:17
-
06:40
-
04:54
-
04:42
-
03:51
-
03:41
-
03:27
-
02:59
-
02:48
-
02:30
-
02:10
-
02:00
-
01:49