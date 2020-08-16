Аксель Витсель — о своей причёске: год новый, проблема та же

Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель пошутил на тему своей пышной шевелюры. Футболист опубликовал две фотографии, на которых он из-за своей причёски с трудом надел велосипедный шлем.

«Год новый, проблема та же», — написал Витсель на своей странице в «Твиттере».

Витсель перешёл в «Боруссию» летом 2018 года из китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне 31-летний бельгиец принял участие в 28 матчах чемпионата Германии (25 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал пять результативных передач, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2022 года.