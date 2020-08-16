Тренер «Крыльев Советов»: об эйфории речь не идёт. Пока выиграли только 2 матча из 42

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал гостевую победу в матче с «Чайкой» (3:0).



«Мы готовились к сложной и трудной игре. По первому тайму у „Крыльев“ не было того преимущества, которое могло превратиться в крупную победу с легкой концовкой. Было достаточно сложно, соперник провёл несколько быстрых атак. Пусть они были и без моментов, нам нужно было на это отреагировать. Постепенно мы понимаем, как надо играть, привыкаем к определённым вещам. Для нас это был четвертый подряд соперник, который играет в три-пять защитников, хоть у Балтики» и гибридная схема, но тоже элементы этой игры присутствовали.



Сегодняшний матч, если судить по реакции на определенные тактические действия соперника, лучший из четырёх сыгранных. Второй гол вселил в нас уверенность, и игровое преимущество стало довольно большим. Пока выиграли только две игры, а в чемпионате – 42. Ни о какой эйфории речи быть не может. Уже есть одна игра, которую в актив не занесём, – это матч с «Велесом». О нём будем себе напоминать, если потребуется особенный психологический настрой.



В целом мы готовимся, стараемся. Мы – амбициозные. Оборона второй матч подряд сыграла на ноль, не так много моментов позволили создать сопернику у наших ворот. Самое главное – мы начинаем играть качественнее", — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

После 4 туров «Крылья» занимают шестое место в таблице ФНЛ, набрав 7 очков.