Куман подпишет контракт с «Барселоной» на два года

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в ближайшее время возглавит «Барселону». Специалист подпишет контракт с сине-гранатовыми на два года, сообщает Mundo Deportivo.



Руководство каталонцев считает, что нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды. Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил об увольнении Энрике Сетьена. Также стало известно, что вместе с Сетьеном из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль. Французский руководитель может быть отправлен в отставку, так как поддерживает тренера даже после разгрома (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».



Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».



Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.

Кумана заметили в аэропорту Барселоны. Ранее стало известно об увольнении Сетьена