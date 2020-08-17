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Куман подпишет контракт с «Барселоной» на два года

Куман подпишет контракт с «Барселоной» на два года
Футбол / Испания 0

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в ближайшее время возглавит «Барселону». Специалист подпишет контракт с сине-гранатовыми на два года, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство каталонцев считает, что нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды. Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил об увольнении Энрике Сетьена. Также стало известно, что вместе с Сетьеном из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль. Французский руководитель может быть отправлен в отставку, так как поддерживает тренера даже после разгрома (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».

Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.

Кумана заметили в аэропорту Барселоны. Ранее стало известно об увольнении Сетьена
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