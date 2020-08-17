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«Зенит» не договорился с «Порту» о выкупе Йордана Осорио

«Зенит» не договорился с «Порту» о выкупе Йордана Осорио
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Порту» Йордан Осорио, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Зенит», не перейдёт в российский клуб на постоянной основе.

Как сообщает A Bola, «драконы» и сине-бело-голубые не согласовали выкуп 26-летнего футболиста. При этом «Порту» по-прежнему рассчитывает расстаться с Осорио и будет ждать предложений. Не исключено, что игрок приступит к предсезонной подготовке в составе португальской команды.

Осорио перешёл в «Зенит» прошлым летом на правах аренды. В составе петербургского коллектива принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, 5 встречах Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России. С сине-бело-голубыми сделал золотой дубль на внутренней арене, завоевав титул чемпиона и Кубок. В сборную Венесуэлы Йордан вызывается с 2017 года.

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