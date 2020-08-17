«Зенит» не договорился с «Порту» о выкупе Йордана Осорио

Защитник «Порту» Йордан Осорио, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Зенит», не перейдёт в российский клуб на постоянной основе.
Как сообщает A Bola, «драконы» и сине-бело-голубые не согласовали выкуп 26-летнего футболиста. При этом «Порту» по-прежнему рассчитывает расстаться с Осорио и будет ждать предложений. Не исключено, что игрок приступит к предсезонной подготовке в составе португальской команды.
Осорио перешёл в «Зенит» прошлым летом на правах аренды. В составе петербургского коллектива принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, 5 встречах Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России. С сине-бело-голубыми сделал золотой дубль на внутренней арене, завоевав титул чемпиона и Кубок. В сборную Венесуэлы Йордан вызывается с 2017 года.
- 17 августа 2020
-
14:09
-
13:57
-
13:54
-
13:49
-
13:37
-
13:28
-
13:22
-
13:12
-
13:03
-
12:46
-
12:32
-
12:10
-
12:06
-
12:05
-
11:43
-
11:33
-
11:26
-
11:22
-
11:04
-
11:02
-
10:44
-
10:35
-
10:17
-
10:06
-
10:05
-
09:47
-
09:31
-
09:26
-
09:13
-
08:51
-
08:30
-
07:08
-
06:45
-
06:22
-
06:12