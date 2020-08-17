Генсек РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова Федуна в адрес арбитров

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что комитет организации по этике может рассмотреть высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в адрес представителей судейского корпуса и арбитров.

«После получения результатов проверки на полиграфе арбитров матча „Спартак“ — »Сочи" я обратился в Комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания Председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров. Российский футбольный союз делает и продолжит делать всё возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров", — приводит слова Алаева представитель департамента коммуникаций РФС.