Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Генсек РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова Федуна в адрес арбитров

Генсек РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова Федуна в адрес арбитров
Футбол / РПЛ 0

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что комитет организации по этике может рассмотреть высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в адрес представителей судейского корпуса и арбитров.

«После получения результатов проверки на полиграфе арбитров матча „Спартак“ — »Сочи" я обратился в Комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания Председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров. Российский футбольный союз делает и продолжит делать всё возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров", — приводит слова Алаева представитель департамента коммуникаций РФС.

РФС: арбитры матча «Спартак» — «Сочи» успешно прошли проверку на полиграфе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020