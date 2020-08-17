Скаут из Серии А: Сарри говорил, что ему в «Ювентусе» нужен такой игрок, как Баринов
Алекс Великих, скаут «Кальяри», сообщил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был интересен бывшему наставнику «Ювентуса» Маурицио Сарри.
«Не знаю, о каком конкретно предложении говорит Дмитрий. Однако могу рассказать о том, что известно мне. Матчи Лиги чемпионов «Ювентуса» с «Локомотивом» проходили на фоне противостояния тактик Сёмина и Сарри, а также взаимного уважения тренеров. Их хорошие отношения ни для кого не секрет.
Моделируя игру, прежде всего в Москве, Сарри обращал внимание на роль Баринова в схемах «железнодорожников». Тренер «Ювентуса» опасался этого футболиста и в частных беседах высказывал пожелания, что такой игрок ему был бы нужен», — приводит слова Великих сайт телеканала «Матч ТВ».
Баринов: интерес ко мне есть. Возможно, я бы уже был в Европе, если бы не карантин
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