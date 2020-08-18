Андрей Дикань: в Харькове часто встречаю болельщиков «Спартака». Даже бабушек

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань рассказал, что он часто встречает болельщиков московского клуба на Украине.
«С Москвой меня всегда связывал только «Спартак». И сейчас связывает. Сколько времени прошло, а люди постоянно пишут, поздравляют с праздниками. Это и есть та самая народная любовь, недаром «Спартак» называется народной командой. Красно-белых болельщиков много не только в Москве и России. Я даже в Харькове часто встречаю болельщиков «Спартака». Даже бабушек, представляете. Ко мне пришел заниматься мальчик 14 лет и говорит: «Моя бабушка от вас без ума, подарите ей что-нибудь!» Бабушка всю жизнь болела за «Спартак». Как такого человека не любить и не уважать?!» — приводит слова Диканя сайт «Динамо» Киев от Шурика" со ссылкой на журнал «Футбол».
- 18 августа 2020
-
00:52
-
00:23
-
00:19
-
00:10
-
00:08
- 17 августа 2020
-
23:49
-
23:47
-
23:33
-
23:31
-
23:18
-
23:06
-
22:54
-
22:39
-
22:32
-
22:22
-
22:02
-
21:49
-
21:42
-
21:29
-
21:25
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:43
-
20:24
-
20:20
-
20:07
-
19:58
-
19:50
-
19:45
-
19:32
-
19:21
-
19:14
-
19:00
-
19:00