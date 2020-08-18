Андрей Дикань: в Харькове часто встречаю болельщиков «Спартака». Даже бабушек

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань рассказал, что он часто встречает болельщиков московского клуба на Украине.

«С Москвой меня всегда связывал только «Спартак». И сейчас связывает. Сколько времени прошло, а люди постоянно пишут, поздравляют с праздниками. Это и есть та самая народная любовь, недаром «Спартак» называется народной командой. Красно-белых болельщиков много не только в Москве и России. Я даже в Харькове часто встречаю болельщиков «Спартака». Даже бабушек, представляете. Ко мне пришел заниматься мальчик 14 лет и говорит: «Моя бабушка от вас без ума, подарите ей что-нибудь!» Бабушка всю жизнь болела за «Спартак». Как такого человека не любить и не уважать?!» — приводит слова Диканя сайт «Динамо» Киев от Шурика" со ссылкой на журнал «Футбол».