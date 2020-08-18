Давид Луис может перейти в «Ренн». Два месяца назад он продлил контракт с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Давид Луис может вернуться в чемпионат Франции, где он защищал цвета «Пари Сен-Жермен».
Как сообщает A Bola со ссылкой на RMC Sport, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Ренн». Клуб уже связался с бразильцем, и тот дал понять, что готов рассмотреть предложение. В настоящее время «Ренн» ведёт переговоры с «Арсеналом», стороны согласовывают сумму трансфера.
24 июня было объявлено, что Луис продлил контракт с «канонирами» до лета 2021 года. Защитник выступает за лондонский клуб с 2019 года, а ранее играл за «Челси», «ПСЖ», «Бенфику» и «Виторию». В минувшем сезоне Давид принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, получил 5 жёлтых и 2 красные карточки. Также он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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