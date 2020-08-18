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Бартомеу: Месси станет центральной фигурой в проекте Кумана

Бартомеу: Месси станет центральной фигурой в проекте Кумана
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что нападающий команды Лионель Месси не покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Месси по-прежнему является лучшим игроком в мире. Он — номер 1, и он играет за нас. Все знают, что у него контракт до лета 2021 года. Я регулярно общаюсь с Месси и с его отцом. Они знают, что в команду придёт новый тренер, который на него рассчитывает. Месси хочет завершить карьеру в «Барселоне», он говорил это много раз. Я разговаривал с Куманом, и он сказал мне, что Месси — основа его проекта», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси не исключает вероятности ухода из «Барселоны». Интерес к аргентинскому форварду проявляют «Манчестер Сити» и «Интер».

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