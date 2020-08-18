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Федотов: «Сочи» в матче с «Рубином» выручили стандарты и мастерство Нобоа

Федотов: «Сочи» в матче с «Рубином» выручили стандарты и мастерство Нобоа
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2).

«Очень сложный матч с хорошим, серьёзным соперником. Был ряд моментов, когда мы не могли довести до ума быстрые атаки и забить второй гол. Но было непросто, соперник добавил. У нас пока не хватает двигательной активности.

Была скомканная подготовка, и мы об этом прекрасно знаем. Надо отдать должное ребятам, они через не могу комбинировали, создавали моменты и в обороне играли довольно надёжно. Тем не менее ошибки были. Выручили стандарты и мастерство Нобоа — он и забил, и здорово отдал передачу на Миладиновича", — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи».

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