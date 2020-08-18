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Давид Сильва: было несколько предложений, но выбрал «Реал Сосьедад». Их стиль мне подходит

Давид Сильва: было несколько предложений, но выбрал «Реал Сосьедад». Их стиль мне подходит
Футбол / Испания 0

Полузащитник Давид Сильва поделился впечатлениями от перехода в «Реал Сосьедад».

«Получил несколько предложений, но выбрал „Реал Сосьедад“. Перспективный клуб. К тому же мне идеально подходит их стиль игры. Кроме того, знаю город, потому что играл в «Эйбаре». Прекрасное чувство.

После того как подписал контракт, получил множество добрых сообщений от разных людей. Переезжаю в красивый город, который подойдёт нам с семьёй. Мы вместе принимали решение. В прошлом году часто смотрел Примеру и многие матчи «Реала Сосьедад». Они играют очень хорошо, отлично владеют мячом, у них прекрасный тренер. Не могу дождаться, когда начну работать с командой», — приводит слова Сильвы официальный сайт «Реала Сосьедад».

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