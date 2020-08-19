Источник: «Милан» ближе всех к трансферу Алексея Миранчука, «Рома» подготовила предложение
«Милан» опережает остальные клубы в борьбе за полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.
«Алексей не скрывает, что хочет играть в «Милане», несмотря на конкретное предложение «Локомотиву» со стороны «Аталанты». При этом миланцы подготовили новое предложение, которое в скором времени должны обсудить клубы.
Интерес со стороны «Ромы» есть, однако трансферного запроса в «Локомотив» от римлян не было. На сегодняшний день, несмотря на большое желание «Аталанты», «Милан» ближе к трансферу Миранчука. «Рома» подготовила предложение, но в клуб не отправляла», — приводит слова знакомого с ситуацией источника «РБК-Спорт».
Сообщалось, что «Аталанта» предлагает Алексею Миранчуку контракт с зарплатой € 1,5 млн в год.
Источник: «Аталанта» предлагает Алексею Миранчуку контракт с зарплатой € 1,5 млн в год
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