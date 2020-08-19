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«Зенит» — ЦСКА: Влашич сравнял счёт

«Зенит» — ЦСКА: Влашич сравнял счёт
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил гол в матче с «Зенитом». Счёт — 1:1, идёт первый тайм.

На 26-й минуте Игорь Дивеев пошёл вперёд, сделал передачу на Влашича — Никола подхватил мяч, дошёл до штрафной, ловко убрал Малкома и нанёс точный удар в дальний угол ворот.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил первый гол в матче. На 19-й минуте встречи после длинного заброса в штрафную ЦСКА нападающий питерцев Артём Дзюба выиграл борьбу у защитника «армейцев» Кирилла Набабкина, сделал скидку на Азмуна, и тот в касание расстрелял ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России. ЦСКА по итогам прошедшего чемпионата стал четвёртым.

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