Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что все игроки питерской сыграли хорошо в матче с ЦСКА (2:1).

«Хорошая, зрелищная и эмоциональная игра была. В первом тайме создавали не так много моментов, нужно было больше бить. После нашего второго гола игра раскрылась, хорошо действовали на контратаках. Доволен игрой, поздравляю ребят с победой.

Мы рассматривали вариант и с выходом в старте Прохина, переходом на три центральных защитника. Но выбрали тот, который вы увидели. Мы посмотрели несколько вариантов на тренировке, но Дуглас умный игрок, хорошо понимает эту позицию. Для него не было большой сложности сыграть центрального защитника. Исходя из важности матча и соперника — сделали выбор в пользу Дугласа. Юра Жирков вышел слева, сыграл здорово. Сегодня все игроки вышли и сыграли хорошо", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.