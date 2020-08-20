«Зенит вспоминал» Цоя, Дзюба щеголял в футболке со своим портретом. Фото матча с ЦСКА

19 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев встречи.
Форвард «Зенита» Сердар Азмун на 19-й минуте встречи открыл счёт. После длинного заброса в штрафную ЦСКА нападающий питерцев Артём Дзюба выиграл борьбу у защитника «армейцев» Кирилла Набабкина, сделал скидку на Азмуна, и тот в касание расстрелял ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
На 26-й минуте Никола Влашич сравнял счёт. Игорь Дивеев пошёл вперёд, сделал передачу на Влашича — Никола подхватил мяч, дошёл до штрафной, ловко убрал Малкома и нанёс точный удар в дальний угол ворот. На 69-й минуте Азмун оформил дубль.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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