Артём Кравец вернулся в киевское «Динамо». Это первый трансфер при Луческу

Пресс-служба киевского «Динамо» объявила о переходе нападающего Артёма Кравеца.

«Артём Кравец возвращается в киевское «Динамо». Соглашение рассчитано на два года с опцией продления», — говорится в официальном «твиттере» украинского клуба.

Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался киевлянам бесплатно. Кравец стал первым трансфером «Динамо» после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера клуба.

31-летний Кравец является воспитанником «Динамо». За киевский клуб выступал с 2005 по 2017 год, провёл 141 матч, забил 43 мяча и отдал 14 результативных передач. В составе «Динамо» Кравец дважды — чемпион Украины, обладатель Кубка и Суперкубка страны. За сборную Украины сыграл 23 матча и забил 8 мячей.