Артём Кравец вернулся в киевское «Динамо». Это первый трансфер при Луческу
Пресс-служба киевского «Динамо» объявила о переходе нападающего Артёма Кравеца.
«Артём Кравец возвращается в киевское «Динамо». Соглашение рассчитано на два года с опцией продления», — говорится в официальном «твиттере» украинского клуба.
Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался киевлянам бесплатно. Кравец стал первым трансфером «Динамо» после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера клуба.
31-летний Кравец является воспитанником «Динамо». За киевский клуб выступал с 2005 по 2017 год, провёл 141 матч, забил 43 мяча и отдал 14 результативных передач. В составе «Динамо» Кравец дважды — чемпион Украины, обладатель Кубка и Суперкубка страны. За сборную Украины сыграл 23 матча и забил 8 мячей.
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