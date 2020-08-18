Мирча Луческу пригласил в киевское «Динамо» бразильского футболиста

Бразильский полузащитник Клейтон да Силвейра да Силва близок к переходу в киевское «Динамо», сообщает Metaratings.



По информации источника, 24-летний футболист прибыл в Киев по приглашению главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу. Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут соглашение.



Клейтон — воспитанник клуба «Фигейренсе». Ранее бразильский футболист играл за такие клубы, как «Атлетико Минейро» и «Коринтианс». Последней командой Клейтона была «Баия». В 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии Клейтон стал бронзовым призёром Панамериканских игр, которые проходили в Торонто. На турнире бразильский игрок принял участие в матчах с национальными командами Канады, Перу, Уругвая и Панамы.