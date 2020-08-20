«Урал» будет продавать тюбетейки в клубных цветах, набрав тысячу лайков в «Твиттере»
Пресс-служба «Урала» сообщила, что екатеринбургский клуб запустит в продажу тюбетейки в клубных цветах, так как соответствующий твит набрал 1000 лайков. На данный момент пост получил уже более 1300 лайков.
«1000 лайков к этому посту, начнём продавать такие тюбетейки в нашем магазине. 10 000 лайков — команда приедет в них на матч!» — говорится в официальном «твиттере» клуба из Екатеринбурга.
«Урал», в трёх турах набрав два очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (9). В следующем туре чемпионата России «Урал» встретится с «Краснодаром». Матч состоится 22 августа в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 14:00 мск.
«Екатеринбург, я скучал». «Урал» представил Подберёзкина
- 20 августа 2020
-
21:16
-
21:10
-
20:58
-
20:50
-
20:44
-
20:38
-
20:38
-
20:15
-
20:03
-
19:53
-
19:41
-
19:37
-
19:23
-
19:15
-
19:08
-
18:54
-
18:39
-
18:32
-
18:03
-
18:02
-
17:54
-
17:42
-
17:34
-
17:14
-
17:09
-
16:51
-
16:47
-
16:21
-
16:15
-
15:57
-
15:39
-
15:35
-
15:30
-
15:29
-
14:54
Партнерский контент