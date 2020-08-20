«Урал» будет продавать тюбетейки в клубных цветах, набрав тысячу лайков в «Твиттере»

Пресс-служба «Урала» сообщила, что екатеринбургский клуб запустит в продажу тюбетейки в клубных цветах, так как соответствующий твит набрал 1000 лайков. На данный момент пост получил уже более 1300 лайков.

«1000 лайков к этому посту, начнём продавать такие тюбетейки в нашем магазине. 10 000 лайков — команда приедет в них на матч!» — говорится в официальном «твиттере» клуба из Екатеринбурга.

«Урал», в трёх турах набрав два очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (9). В следующем туре чемпионата России «Урал» встретится с «Краснодаром». Матч состоится 22 августа в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 14:00 мск.