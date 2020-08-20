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Эдин Джеко — приоритетная трансферная цель «Ювентуса»

Эдин Джеко — приоритетная трансферная цель «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Туринский «Ювентус» сделал боснийского нападающего римской «Ромы» Эдина Джеко приоритетной трансферной целью этим летом, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, на приобретении футболиста настаивает главный тренер «старой синьоры» Андреа Пирло. В «Роме» Джеко считают ключевым игроком, но готовы рассмотреть предложения, если он захочет сменить клуб.

Джеко перешёл в «Рому» летом 2015 года из «Манчестер Сити» на правах аренды за € 4 млн. Через год итальянский клуб выкупил права на форварда. Сумма трансфера составила € 11 млн. В минувшем сезоне 34-летний Джеко принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (31 — в основном составе), забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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