Бруно Фукс попрощался с «Интернасьоналом». Бразилец сообщил о переезде в Россию
Бразильский защитник Бруно Фукс опубликовал в своём «инстаграме» пост, в котором попрощался с клубом «Интернасьонал».
«Ты навсегда останешься со мной. Спасибо тебе, „Интернасьонал“, — написал Фукс и проиллюстрировал запись видеороликом, в котором показаны важные моменты его карьеры в бразильском клубе. Таким образом Фукс сообщил о переезде в Россию — в ближайшее время бразилец пополнит состав ЦСКА.
Ранее стало известно, что сумма трансфера Фукса в ЦСКА составит € 8 млн. При этом «Интернасьональ» сохранит 20% прав на игрока. Фукс выступал в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии U23. Игроком также интересовались «Лилль» и «Милан».
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