«Спартак» продлил контракт с Михаилом Игнатовым
«Спартак» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Михаилом Игнатовым. Новое соглашение 20-летнего хавбека с московским клубом рассчитано на три года.
«Желаем Мише дальнейшего прогресса и успехов в матчах за наш клуб!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Игнатов — выпускник академии «Спартака». В сентябре 2018 года полузащитник дебютировал за основной состав красно-белых. Всего Игнатов провёл за первую команду «Спартака» 13 матчей и забил 1 гол. В стартовавшем сезоне Футбольной национальной лиги Игнатов забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в четырёх встречах за «Спартак-2».
«Спартак» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Газизов — о 2,5 млн рублей в месяц для Игнатова: такие деньги никто не даст
- 21 августа 2020
-
18:36
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:02
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:12
-
16:44
-
16:41
-
16:26
-
15:54
-
15:45
-
15:39
-
15:23
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:24
-
14:05
-
13:57
-
13:31
-
13:30
-
13:24
-
13:18
-
13:07
-
12:55
-
12:42
-
12:41
-
12:34
Партнерский контент