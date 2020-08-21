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«Спартак» продлил контракт с Михаилом Игнатовым

«Спартак» продлил контракт с Михаилом Игнатовым
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Михаилом Игнатовым. Новое соглашение 20-летнего хавбека с московским клубом рассчитано на три года.

«Желаем Мише дальнейшего прогресса и успехов в матчах за наш клуб!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Игнатов — выпускник академии «Спартака». В сентябре 2018 года полузащитник дебютировал за основной состав красно-белых. Всего Игнатов провёл за первую команду «Спартака» 13 матчей и забил 1 гол. В стартовавшем сезоне Футбольной национальной лиги Игнатов забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в четырёх встречах за «Спартак-2».

«Спартак» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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