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Гус Хиддинк стал главным тренером сборной Кюрасао

Гус Хиддинк стал главным тренером сборной Кюрасао
Футбол / Прочие турниры 0

Гус Хиддинк назначен главным тренером сборной Кюрасао, он подписал контракт до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Специалист приступит к выполнению обязанностей 1 сентября. Главная задача нового тренера — создать профессиональную команду и собрать состав. Бывший игрок сборной Нидерландов Хедвигес Мадуро получил роль советника футбольной ассоциации Кюрасао.

«Это, может быть, и не очевидное решение, но было трудно сказать „нет“. Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше по международной лестнице», — цитирует Хиддинка foxsports.nl.

Кюрасао – остров в Карибском море, принадлежащий Нидерландам.

Напомним, Хиддинк с 2006 по 2010 год возглавлял сборную России.

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