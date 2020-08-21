Гус Хиддинк стал главным тренером сборной Кюрасао

Гус Хиддинк назначен главным тренером сборной Кюрасао, он подписал контракт до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.



Специалист приступит к выполнению обязанностей 1 сентября. Главная задача нового тренера — создать профессиональную команду и собрать состав. Бывший игрок сборной Нидерландов Хедвигес Мадуро получил роль советника футбольной ассоциации Кюрасао.



«Это, может быть, и не очевидное решение, но было трудно сказать „нет“. Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше по международной лестнице», — цитирует Хиддинка foxsports.nl.



Кюрасао – остров в Карибском море, принадлежащий Нидерландам.

Напомним, Хиддинк с 2006 по 2010 год возглавлял сборную России.