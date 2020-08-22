Лопетеги заплакал после победы «Севильи» в финале Лиги Европы

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги не сдержал слёз после победы его команды в финальном матче Лиги Европы с «Интером» (3:2).

Лопетеги заплакал после победы «Севильи» в финале ЛЕ

На 5-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, который успешно реализовал пенальти. Через 7 минут ответный гол забил форвард «Севильи» Люк де Йонг. На 33-й минуте де Йонг оформил дубль и вывел испанский клуб вперёд в счёте. Через 2 минуты счёт сравнял защитник миланцев Диего Годин. На 74-й минуте защитник «Севильи» Диего Карлос забил гол и установил итоговый счёт встречи.



Таким образом, «Севилья» — победитель Лиги Европы сезона-2019/2020. Этот трофей стал шестым в истории испанского клуба. Ранее «Севилья» выигрывала трофей в сезонах 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.