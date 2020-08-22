Талисман «Урала» Шмель: VAR стоило обратить внимание на моё падение с мотоцикла

Талисман екатеринбургского «Урала» Шмель прокомментировал эпизод с падением из коляски мотоцикла в перерыве матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



Напомним, Шмель — маскот екатеринбургской команды — сел в коляску мотоцикла и, после того как мотоцикл начал движение вдоль поля, вывалился из коляски. Однако быстро поднялся и продолжил путь.



«Считаю, VAR стоило обратить внимание на этот эпизод. Это был очевидный фол со стороны водителя мотоцикла! Хорошо, что всё закончилось без травм», — цитирует Шмеля пресс-служба клуба в "Твиттере".

«Урал» обыграл «Краснодар» (1:0) в стартовом матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги.



Победный гол на свой счёт записал полузащитник команды из Екатеринбурга Вячеслав Подберёзкин. Хавбеку удался красивый удар после того, как защитник Александр Мартынович неудачно выбил мяч из штрафной.