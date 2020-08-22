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Талисман «Урала» Шмель: VAR стоило обратить внимание на моё падение с мотоцикла

Талисман «Урала» Шмель: VAR стоило обратить внимание на моё падение с мотоцикла
Футбол / РПЛ 0

Талисман екатеринбургского «Урала» Шмель прокомментировал эпизод с падением из коляски мотоцикла в перерыве матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Напомним, Шмель — маскот екатеринбургской команды — сел в коляску мотоцикла и, после того как мотоцикл начал движение вдоль поля, вывалился из коляски. Однако быстро поднялся и продолжил путь.

«Считаю, VAR стоило обратить внимание на этот эпизод. Это был очевидный фол со стороны водителя мотоцикла! Хорошо, что всё закончилось без травм», — цитирует Шмеля пресс-служба клуба в "Твиттере".

«Урал» обыграл «Краснодар» (1:0) в стартовом матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги.

Победный гол на свой счёт записал полузащитник команды из Екатеринбурга Вячеслав Подберёзкин. Хавбеку удался красивый удар после того, как защитник Александр Мартынович неудачно выбил мяч из штрафной.

Талисман «Урала» Шмель выпал из коляски мотоцикла в перерыве матча с «Краснодаром»
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