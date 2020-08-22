Арбитр Федотов: судья просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейские решения в матче 4-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» (1:0).



«Судья просто убил „Краснодар“ в матче с „Уралом“. Мягко и нежно прибил клуб Галицкого. Причём убивали их всю игру. У Кайо была спорная жёлтая в первом тайме, хотя, по-моему, её дали ни за что. А на 54-й минуте Кайо выпрыгивал, коснулся рукой игрока „Урала“, играя в мяч, и за это дают вторую жёлтую. Это просто жесть. VAR вмешаться не мог – это вторая жёлтая.



На 84-й Турбин пропустил фол, после которого чуть не забил „Урал“.



На 89-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота „Урала“. Игрок „Краснодара“ принял мяч в чужой штрафной, после этого в него по неосторожности врезался футболист „Урала“. Для VAR, где сидит Лапочкин, это не явный и не очевидный момент? Вы что, смеётесь?" — сказал Федотов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Максимом Пахомовым.

«Урал» победил «Краснодар» в матче 4-го тура РПЛ