Кейлор Навас, Верратти и Гейе смогут сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель сказал, что вратарь команды Кейлор Навас, который получил повреждение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:1), а также полузащитники Марко Верратти и Идрисса Гейе смогут сыграть с «Баварией» в финальном матче турнира.

«После игры с «Лейпцигом» Марко Верратти и Идрисса Гейе тренировались с нами без ограничений. Оба будут готовы. Сможет ли Марко выдержать 120 минут игры? Нет, но если во время тренировок ничего не произойдёт, он будет готов выйти на поле. Он чувствует себя хорошо. Мы будем решать, будет ли он в стартовом составе.

Что касается Кейлора Наваса, то сегодня он принял участие в своей первой тренировке в общей группе после травмы. Решение по нему мы примем накануне матча», — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.